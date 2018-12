Eindredacteur en presentator bieden excuses aan aan Philip Freriks

„Ook namens presentator Jos Palm, die mij verzocht heeft u te laten weten dat hij zich schaamt voor zijn ongelukkige woordkeus, die in deze context voor Philip zeer kwetsend is geweest. Hij wil bij deze daarvoor zijn excuses maken. Ik hoop dat het ons lukt uw vertrouwen de komende tijd weer terug te winnen”, aldus Paul van der Gaag.

Paul ging er vanuit dat Philip zelf wilde stoppen met zijn column in het programma. „Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen. Dat dat niet is gebeurd, is een kolossale fout geweest.”

Philip Freriks kreeg afgelopen zondag live in de uitzending te horen dat zijn column ten einde kwam. Eerder ging de hoofdredacteur van de VPRO al diep door het stof, maar de voormalig NOS-nieuwslezer heeft laten weten er niets in te zien om alsnog terug te keren.