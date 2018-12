MICK JAGGER nu eens ZELF gedumpt

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zal MICK JAGGER niet iedere dag overkomen zijn in zijn leven: gedumpt worden. Drie jaar lang had de 75-jarige rocker een relatie met de 52 jaar (!) jongere NOOR ALFALLAH, maar zij lijkt hem gezien haar recente berichten op sociale media te hebben ingeruild voor een ander. Mick zong het zelf al: ’You cant’ always get what you want.’