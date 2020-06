John Cleese onder het mes voor beentumor

„Ik had vrijdag een kleine operatie”, schreef hij maandagavond op Twitter. „Een chirurg heeft een kleine tumor weggesneden uit mijn been. Heel klein. Op mijn leeftijd gebeuren dit soort dingen zo’n beetje iedere week. Hij heeft prachtig werk geleverd, het gehecht en zei: ’Het is maar een krasje’.”

En net als zo vaak verwijst Cleese ook met deze opmerking weer naar een sketch uit Monthy Python. Dit keer refereert hij aan de The Black Knight in Monty Python and the Holy Grail, waarbij een ridder tijdens een zwaardgevecht zijn arm verliest, maar doorgaat alsof er niets aan de hand is: „Tis but a scratch!”