Meryl Streep voor het eerst oma

Meryl Streep Ⓒ Hollandse Hoogte

Meryl Streep gaat over een paar maanden de rol van haar leven spelen: die van grootmoeder. Meryls oudste dochter Mamie Gummer en haar verloofde Mehar Sethi verwachten in augustus 2019 hun eerste kind, zo bevestigde een woordvoerder van Meryl aan Page Six.