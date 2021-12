Sterren

Jan Dulles herdenkt vorig jaar overleden dochtertje Donna

Het is zondag precies een jaar geleden dat er zich in een Volendams huis een drama voltrok: zijn dochtertje Donna overleed. Op Instagram staat de zanger stil bij de verdrietige gebeurtenis. „Er is een jaar voorbij. Zonder een enkele aanleiding blies je ineens je laatste adem uit in mijn armen.”