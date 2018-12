Hailey Bieber krijgt paniekaanvallen van Instagram

„Van Instagram af gaan is het beste dat je kunt doen. Ik voel me zoveel gelukkiger als ik me daar niet meer mee bezig houd. En de seconde dat ik weer terug ben, word ik meteen verdrietig en krijg ik paniekaanvallen.”

Hailey bekende het moeilijk te hebben met het feit dat ze bakken met kritiek over zich heen kreeg nadat bekend werd dat ze een relatie had met Justin Bieber, met wie ze afgelopen september trouwde. „Het is moeilijk om je te focussen op je welzijn en mentale gezondheid, wanneer je Instagram opent en allerlei mensen commentaar leveren op je werk, je relatie of wat dan ook.”

Toch probeert Hailey zich niet te veel van de wijs te laten brengen. „Ik geloof niet dat we een leven moeten leiden waarin vreemden hun mening uiten over zaken die hen helemaal niks aan gaan. We moeten juist meer liefde verspreiden in plaats van anderen naar beneden halen. De wereld kent al genoeg haat en nijd momenteel, het laatste wat we nu nodig hebben is meer negativiteit, haat en ongelijkheid. Ik laat anderen mij in elk geval niet wijsmaken dat ik iets verkeerd doe door van het leven te genieten.”