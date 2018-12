Cats kostte Britse ster relatie, maar maakt hem elke dag gelukkig

Inmiddels maakt hij al meer dan acht jaar deel uit van het ensemble van de reizende versie van het stuk over het jaarlijkse bal van de Jellicle-katten.„Het was het stuk dat mijn leven veranderde”, vertelt Quixall. „Ik zag eind jaren negentig de video van de allereerste versie. Het was voor mij, als jongen van zestien, een openbaring: de magie, de choreografie, de muziek, de kostuums. Het was iets dat ik nog nooit eerder zag, en sindsdien ook nooit meer héb gezien.”

Quixall speelde de afgelopen negen jaar inmiddels elf verschillende rollen – negen mannen, twee vrouwen. Hij is daarmee de ideale alternate, die op het laatste moment kan invallen als een van de andere acteurs plotseling ziek wordt. Zelf danst hij overigens niet meer achtmaal per week een hoofdrol; hij is sinds een klein jaar resident director. Dit betekent dat hij op tournee de coördinator en het aanspreekpunt is voor alle dansers.

Als swing, oftewel ’achtergrondkat’, staat de Brit wel vrijwel elke avond op het podium. „De voorstelling biedt zo enorm veel vrijheid”, vertelt de Britse danser. „De dansen liggen natuurlijk stap voor stap vast. Maar daar tussendoor mag je als ’swing’ doen wat je wilt, zolang je je maar als een kat beweegt. Je interactie met de andere katten is elke avond anders; geen enkele show is hetzelfde.”

Relatie gekost

Quixall reist de laatste jaren doorlopend over de wereld met de reizende versie van Cats die van half december tot april in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Breda te zien is. Het afgelopen jaar verbleef hij maanden in China, waar de productie meerdere grote steden aandeed. „Het trekt wel een wissel op je sociale leven”, erkent de acteur. Het heeft hem zelfs zijn relatie gekost. „Hij danst in voorstellingen in Londen en vond het niet leuk dat ik het grootste deel van het jaar weg was.”

Maar spijt van deze keuze heeft Quixall niet. „Ik heb ook wel eens in voorstellingen gespeeld waar ik mij elke avond eenzaam voelde als ik in mijn hotelkamer in slaap viel. Maar dat geldt niet voor Cats; we zijn één grote familie en zo voelt het ook. Iedereen die in de reizende show staat, heeft gekozen voor dit leven, dus we begrijpen elkaar. Er is geen dag dat ik ongelukkig wakker word.”

De première van Cats is op 20 december in het RAI Theater in Amsterdam. In januari staat de voorstelling in het Luxor in Rotterdam; in april volgen reeksen in Groningen en Breda.