Chris Brown aangeklaagd door kostuumontwerper

Volgens documenten die The Blast in handen heeft gekregen, moet Brown de ontwerper 10.000 dollar betalen. White beweert dat de zanger hem nooit betaald heeft voor zijn diensten, waar dat wel de afspraak was. Dat zou moeten blijken uit getekende contracten, die White in zijn bezit heeft.

Perry White is geen onbekende in het vak. Zo werkte hij eerder samen met Queen Latifah en Macy Gray en ontwierp hij outfits voor onder andere Prince, Snoop Dogg, Dr Dre, Ice Cube en LL Cool J.