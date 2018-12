Eddie Murphy nieuwe presentator Oscars?

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences zou Eddie Murphy benaderd hebben in de hoop dat hij ermee wil wilde stemmen om de Oscars te presenteren. Eerder deze week besloot Kevin Hart afstand te doen van het presenteren van de Oscars, nadat hij onder vuur lag om homofobische tweets, die hij in 2009 en 2011 postte en waarvoor hij in eerste instantie geen excuses wilde aanbieden.

Helaas voor de Academy beweert een bron van Radar Online dat Murphy niet geïnteresseerd zou zijn in de klus, die hij zeven jaar geleden al eens opgaf toen er een vergelijkbaar schandaal ontstond rond filmmaker Brett Ratner; ook hij had homofobische uitspraken gedaan. Toen de Academy afstand nam van Ratner, die de Oscars in 2012 zou produceren, trok ook Murphy zich terug.