Cardi B dist Offset in aangepaste songtekst

Waar de originele songtekst luidt: I turn Offset on. I told him the other day. Man, we should sell that porn, zong Cardi vanaf het podium doodleuk: I turn Offset on. I told him the other day, yeah, we gon' get a divorce! Om haar single-status te benadrukken, had ze ook de trouwring van haar vinger afgedaan op de rode loper naar het bal.

De rapper bevestigde eerder deze week haar scheiding van Offset, al benadrukte ze dat ze nog steeds goede vrienden en zakenpartners zijn. De twee trouwden in september 2017 kregen in juli dit jaar samen dochter Kulture.