Vanessa Paradis: ’Lily-Rose redt het wel in de showbusiness’

Dat vertelt ze in een interview met Sunday Times Magazine. Zelf kreeg ze in de begintijd van roem dagelijks te horen dat ze ’een hoer’ was en de media bestempelde Vanessa destijds als ’provocatieve nymfomane’. „Dat was echt moeilijk, omdat het elke dag terugkwam. Ik denk dat mensen me niet konden uitstaan. Ik zong een liedje, kwam overmatig veel op radio en tv, ik was overal te horen. Mensen vonden het gewoon te veel.”

De ex van Johnny Depp, inmiddels getrouwd met de Franse regisseur Samuel Benchetrit, maakt zich echter geen zorgen om de publiciteit rond haar dochter Lily-Rose, momenteel het gezicht van Chanel No 5 en werkt als model en actrice. „Ik ben erg blij dat zij is waar ze nu staat. Ze is erg getalenteerd en maakt geweldige keuzes met betrekking tot de films die ze doet. Ze is zo’n beetje gemaakt voor dit werk.”