Gezinsfoto’s van Diana die je zelden zag

Ⓒ Getty Images

Het leven van prinses Diana heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Het gewone meisje dat na een korte verloving trouwde met de troonopvolger van Engeland. Die vervolgens twee zoons kreeg, en haar liefdesleven zag instorten. Een trieste scheiding volgde na haar uitspraak in een tv-interview dat er ’drie in dit huwelijk’ waren. En een jaar later dat dramatische auto-ongeluk, waarbij Diana bij een botsing in een tunnel in Parijs om het leven kwam en haar zoons William en Harry moederloos achterliet. Donderdag 1 juli zou zij 60 jaar geworden zijn. Beelden uit haar leven toen Diana met Charles en William en Harry nog een gelukkig gezin waren.