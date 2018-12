Rob Janssen presenteert RadioRing Gala

Janssen vindt het ’heel vet’ dat hij gevraagd is om de feestelijke avond te presenteren. „Het is zo’n grote show”, vertelt de 3FM-dj, die zelf twee keer in de zaal zat. „Ik heb toch een beetje het idee dat ik net kom kijken. Dat ik het gala nu mag presenteren voor al die radio-collega’s vind ik ontzettend gaaf.” Heel erg gespannen is hij nog niet. „Ik lig er nog niet wakker van, nee. Maar dat kan nog komen. Het belangrijkste is dat het een mooie avond wordt. Ik wil het vooral losjes houden, zoals ik dat op de radio ook doe. Er moet wel wat te lachen vallen.”

De nieuwe presentator werd maandagochtend bekendgemaakt met een geluidsfragment op een aantal grote radiozenders. Op dat moment ging ook de stemsite open waarop luisteraars kunnen stemmen op onder meer hun favoriete radioprogramma. Behalve de Gouden RadioRing worden ook de Zilveren Radiosterren uitgereikt voor de beste radiopresentator en -presentatrice. Ook wordt duidelijk wie er met de Marconi Awards, de vakjuryprijzen, naar huis gaan.

Vorig jaar ging de Gouden RadioRing naar het programma Ekdom in de ochtend van Gerard Ekdom op NPO Radio 2. Hij kreeg ook de prijs voor beste radioman. Annemieke Schollaardt werd verkozen tot beste vrouwelijke dj.

De dertiende editie van het RadioRing Gala vindt plaats op 31 januari in Theater Gooiland in Hilversum. Voor het eerst krijgen luisteraars dit jaar de kans om het radiofeest bij te wonen.