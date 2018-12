Family Guy eert Carrie Fisher

In de aflevering die zondag in première ging, herdenkt Peter zijn overleden baas. Natuurlijk verwijst hierin ook naar Fishers carrière. „Onverschrokken, spontaan en eerlijk. Tegenover zichzelf en de wereld om haar heen. Ze had elegantie, moed en een ongeëvenaarde levenslust. Ze is inmiddels dood, maar haar stem leeft voort in dvd’s, Hulu Plus en kleine projectieboodschappen van droids”, vertelt Griffin in de stromende regen.

„Angela overleed terwijl ze deed waar ze van hield, zwemmen zonder twintig minuten te wachten na het eten. Dat is een echt ding mensen, luister naar je moeder!” Griffin sluit af met: „Ik ben een baas kwijt zijn, maar de hemel heeft er een prinses bij.”

Carrie Fisher werd beroemd door haar rol als Prinses Leia in de originele Star Wars-trilogie. Ze actrice overleed op 23 december 2016 aan een hartaanval.