Kanye West verdient miljoenen aan uitstellen album

West zou zijn tiende album, vernoemd naar zijn moeder, eind juli uitbrengen. Hij boekte een stadion in Atlanta voor een releaseparty, maar na afloop kondigde hij aan dat hij toch nog aan de plaat wilde sleutelen. Op 5 augustus gaf hij een tweede luisterfeest in het stadion, waarop ook geen album volgde. Donderdag is er weer een releaseparty voor Donda, nu in Chicago, waarna de nieuwe muziek volgens de manager van de rapper nu toch echt zal uitkomen.

Alhoewel de 80.000 bezoekers van de eerste twee luisterevents allemaal een kaartje kochten, vormt de verkochte merchandise tijdens die concerten de goudmijn, stelt Vice. Na aftrek van de productiekosten en de vijftien procent die zijn manager van zijn inkomsten inhoudt, zou de rapper nog steeds 3,3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) overhouden aan de verkochte shirts, truien en andere waar tijdens de concerten.