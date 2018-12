YouTube-sensatie Nikkie (24) valt 23 kilo af

YouTube-sensatie Nikkie de Jager uit het Brabantse Uden heeft miljoenen volgers die haar video’s bekijken waarin ze wonderen verricht met make-up. Maar de laatste weken was ze vooral druk in de weer met de rest van haar lichaam.

De deelneemster van Wie is de Mol? in 2019 had zich voorgenomen om overtollig vet kwijt te raken. En dat gaat haar goed af. Ze raakte 23 kilo kwijt en plaatste een foto van voor en na haar ’reis’ op Instagram.

Die foto gaat viraal. „Soms moet je je eigen inspiratie zijn”, schrijft ze bij de foto. Talloze volgers reageren dat Nikkie een inspiratiebron vormt voor verandering.

Nikkie de Jager heeft een miljoenenpubliek omdat ze haar video’s in het Engels presenteert. Ze is een van de succesvolste vloggers van Nederland.