Guillermo Arriaga komt naar IFFR

De Mexicaanse Arriaga is voornamelijk bekend vanwege zijn samenwerking met regisseur Alejandro González Iñárritu, met wie hij in 2000 de veelgeprezen film Amores Perros maakte. In 2005 won Arriaga in Cannes een Best Screenplay-award voor zijn scenario voor de film The Three Burials of Melquiades Estrada. Een jaar later won hij een Golden Globe en een Oscar voor de film Babel, waarvoor hij het scenario schreef.

De 48ste editie van IFFR vindt plaats van 23 januari tot en met 3 februari.