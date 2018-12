Miley Cyrus pestte Hailey Bieber

Voor de meest recente aflevering van Carpool Karaoke in The Late Late Show with James Corden waren Kendall Jenner en Hailey Bieber te gast. Ook Miley Cyrus duikt even op en vertelt over haar kindertijd.

„Ik ken Miley al sinds ze 11 is”, vertelt Hailey. Van vriendschap was er destijds geen sprake. „Ik was echt gemeen tegen haar”, geeft Miley toe. „Ze wilde altijd met mij en haar oudere zus spelen, maar daar hadden wij geen zin in. We sloten haar dus altijd buiten. We waren gemeen.”

Gelukkig zien de twee er inmiddels wel de humor van in. „Ik heb je gemaakt tot wie je bent”, lacht Miley. „Je ben er sterker door geworden. Je kan nu alle haat aan omdat ik je heb gepest.” Daar is Hailey het wel mee eens. „Niemand was ooit zo gemeen tegen mij als Miley was. Zij bereidde me voor op deze industrie.”

