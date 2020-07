Guus Meeuwis ontroert Manon Meijers

De styliste schoot naar eigen zeggen even vol. „Wat is het te gek om ’m weer te zien en horen doen waar hij zo goed in is. En hoe: vandaag nieuw album, morgen start Club Zoveel. TROTS.”

Meeuwis brengt vrijdag zijn nieuwe plaat Deel Zoveel uit. De zanger staat zaterdag voor het eerst sinds maanden weer op het podium. Dan opent hij de deuren van zijn pop-upclub Club Zoveel in 013. De komende tijd geeft Meeuwis daar tientallen optredens.