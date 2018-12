Summer Bunni voelt zich schuldig om breuk Cardi B en Offset

Ze was er nooit op uit het huwelijk van de twee rappers kapot te maken, beweert Summer Bunni al huilend via de entertainmentsite. Ze blijft volhouden dat ze niet wist hoe serieus de twee samen waren. Dat lijkt ongeloofwaardig, want Offset en Cardi B waren notabene getrouwd.

Zij zou ook degene zijn aan wie Offset om een trio had gevraagd, samen met rapper Cuban Doll. Maar volgens Summer heeft ze niets meer met Offset gedaan sinds hun baby Kulture is geboren. Ze schaamt zich ervoor dat zij heeft bijgedragen aan de scheiding tussen Offset en Cardi B. Niet dat ze dat zelf aan Cardi laat weten; ze hoopt dat ze haar excuses via TMZ kan maken en spreekt ook de wens uit dat Cardi en Offset weer bij elkaar komen.

