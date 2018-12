Kinderboek prinses Madeleine is eindelijk af

„Ze heeft er lang aan gewerkt”, stelt Thorgren. Madeleine vertelde in februari 2017 al over haar schrijfplannen. Toen zei ze nog zeker een jaar nodig te hebben voor het boek. Dat is langer geworden, onder meer door de komst van Madeleines derde kind, prinses Adrienne (9 maanden), en twee verhuizingen. Madeleine verhuisde met haar gezin van Londen naar Stockholm en vervolgens van haar geboorteland naar de Amerikaanse staat Florida. Daar legde ze de laatste hand aan haar eerste boek.

Waarover dat gaat, of welke titel het krijgt, wil Thorgren nog niet prijsgeven. Wel verklapte ze dat het de bedoeling is dat Madeleines pennenvrucht in zowel het Zweeds als het Engels wordt uitgegeven.