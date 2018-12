Stapt Martijn Krabbé opnieuw in huwelijksbootje?

Zij plaatste een foto van de eindregels van het gedicht op Instagram. Deze luiden: „Jij bent mijn liefde, jij bent het overzicht. Ik ga voor altijd van je houden, Deborah, wil je met me trouwen?” In bet bijschrift schrijft de vriendin van Martijn Krabbé JA in kapitalen en stelt ze dat dit het ’beste einde van een Sinterklaasgedicht ever’ is.

Het leverde hen tal van felicitaties op en sommigen hadden er al een beetje over gespeculeerd; twee dagen geleden postte Martijn immers nog een foto van hem en zijn Deborah op Instagram met de woorden: my love, my life, my friend en de hashtag promises.

Martijn Krabbé is al twee keer eerder in het huwelijksbootje gestapt: beide keren met Amanda Beekman, de moeder van hun vier kinderen.