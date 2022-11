Ferry Doedens ging uit de kleren door corona

Via een vriend kwam Doedens op het idee om zich aan te melden op OnlyFans. Zijn eerste filmpje, waarop hij zich aftrok boven de wasbak in het huis van zijn moeder in Drachten, maakte hij voor vijftig dollar. Toen de video viral ging, raakte Doedens naar eigen zeggen helemaal in paniek. „Ik dacht: Er is geen weg meer terug. Dan heeft stoppen geen zin. Laat ik dan maar het beste ervan maken”, zegt hij. Inmiddels heeft Doedens ook vaste fans. „Je moet wel creatief zijn om ze te vermaken.”

Doedens denkt dat hij nooit een OnlyFans-account was begonnen als de coronacrisis er niet was geweest. „Ik weet zeker dat ik het niet had gedaan”, aldus Doedens. Spijt heeft de acteur niet van zijn keuzes. „Nu niet meer”, zegt hij daarover.

Drugs

De eerste keer dat Doedens de set van GTST moest verlaten, kwam door zijn problemen met drugs. Cocaïne deed hij vier tot vijf keer per week, laat hij los. „Dat heeft me echt veel geld gekost. Ik stond ook wel op het punt om het te gaan zeggen, maar toen was het uitgelekt. Ik dacht: Iedereen ziet me nu als cokeverslaafde. Ik kom nooit meer aan de bak, dacht ik. Maar ik heb gewoon heel hard gewerkt. Mensen zeggen altijd dat je verslaafd was.”

Momenteel staat Doedens in verschillende theaters in Nederland met zijn eerste soloshow. Daarin vertelt hij over de hoogte- en dieptepunten uit zowel zijn privé- als professionele leven. „De kaartverkoop gaat niet zo goed”, zegt Doedens daarover. De première in Amsterdam was uitverkocht. „Maar voor de tweede show waren maar vijftien kaarten verkocht. Dus dat was top”, zegt Doedens sarcastisch. „Ik merk wel dat het een soort van therapie is, theater. Ik vind dat heel lekker.”