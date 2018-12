BnnVara komt met multimediaal platform

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de totstandkoming van het platform, waarvoor ook journalistiek talent aan de slag gaat. Het platform moet in september de lucht in.

Het initiatief past bij de aangekondigde journalistieke vernieuwing van de NPO. De omroepen investeren volgend jaar extra in nieuwe initiatieven die inspelen op het veranderende mediagebruik.

Zo zetten ook VPRO Tegenlicht, Zembla en Argos zich in 2019 meer multimediaal in om hun impact te vergroten. Eerder was al bekend dat KRO-NCRV met een datajournalistiek project komen: Pointer.