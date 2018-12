Nieuwe show voor makers De Kwis

In de show behandelen Niels en Jeroen de actualiteit van de voorgaande week met een hoofdgast die in het nieuws is geweest.

Het cabaretduo stopte in april dit jaar met het wekelijkse programma De Kwis, samen met Joep van Deudekom en Rob Urgert en Paul de Leeuw als presentator. Van De Kwis maakten ze tien seizoenen en 115 afleveringen. De Kwis begon in 2011 als onderdeel van de zaterdagavondshow Paul! van Paul de Leeuw. Sinds 2013 was het een zelfstandig programma met gemiddeld 1.775.000 kijkers.