Noorse royals ontmoeten Nobelprijswinnaars

De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege en de jezidi-activist Nadia Murad uit Noord-Irak werden voorafgaand aan de uitreiking van de prestigieuze prijzen door het koningspaar ontvangen. Mukwege en Murad, die de Nobelprijs krijgen voor hun strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen, ontmoetten niet alleen Harald en Sonja maar ook kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit waren aanwezig.

Maandagmiddag treffen de Nobelprijswinnaars de Noorse koninklijke familie opnieuw. Harald, Sonja, Haakon en Mette-Marit wonen de uitreiking bij in het stadhuis van Oslo. Daar wordt de Nobelprijs voor de Vrede zoals gebruikelijk uitgereikt op 10 december, de sterfdag van de stichter van de Nobelprijs, de uitvinder van het dynamiet Alfred Nobel (1833-1896).

Ook de Zweedse koninklijke familie is maandag in de weer met de Nobelprijzen. In Stockholm worden de Nobelprijzen voor Economie, Geneeskunde, Natuurkunde en Scheikunde uitgereikt door koning Carl Gustaf. De Nobelprijs voor de Literatuur wordt dit jaar niet uitgereikt vanwege een schandaal in de jury. Ter compensatie worden er volgend jaar twee literatuurprijzen uitgeloofd.