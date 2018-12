Ant McPartlin terug op buis, ex-vrouw ontslagen

Hij is sinds maart niet meer op televisie te zien geweest, nadat hij onder invloed van alcohol een auto-ongeluk had veroorzaakt en daarna in een afkickkliniek verbleef. Declan Donnelly, de andere helft van het duo Ant en Dec, presenteerde de talentenjacht Britain’s Got Talent dit jaar alleen. The Sun maakte maandag bekend dat de tv-presentatoren Ant en Dec in januari worden herenigd, als de audities voor Britain’s Got Talent beginnen.

Voor zijn ex-vrouw Lisa Armstrong, al ruim tien jaar visagist bij de talentenjacht, loopt het minder goed af, weet Daily Mail. Zij is ontslagen bij de show. Naar verluidt omdat Ant McPartlin weer terugkomt; volgens bronnen in verschillende media was het een ’onhoudbare situatie’ om de exen beiden bij het programma te laten werken. „Hoe onrechtvaardig”, posten fans van de visagiste op Twitter. „Precies”, bevestigt Lisa op een opmerking van een volger dat het ’belachelijk’ is dat zij ’geslachtofferd’ is. „Waarom moet zij gestraft worden?”