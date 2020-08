Doris Baaten: ’Zonder werk niet compleet’

„Het is triest, ontroerend maar ook zo mooi”, zegt Baaten over Een leven samen. Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

Ze is zo blij dat ze vanaf september met Een leven samen eindelijk weer in een theater kan staan, dat musicalactrice Doris Baaten (64) nu nog zekerder weet dat werken echt bij haar leven hoort. „Ik kan heel goed niets doen, maar alleen als ik een productie in het vooruitzicht heb.”