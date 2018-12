Dorian van Rijsselberghe start eigen festival

Het sportieve programma van het vijfdaagse festival bestaat naast de Ronde om Texel uit een Grand Prix Foil Windsurfen, foil kitesurfen, freestyle kiten en een kite downwinder. Bij de toekomstig Olympische foil discipline wordt er met windsurfplank over, in plaats van in, het water gevlogen. Daarnaast zijn er gedurende het hele festival tal van andere water- en strandactiviteiten, van surf- & kite clinics tot beachyoga.

Naast het sportieve programma kent WAVES een volwaardige muzikale line-up. Hierdoor kunnen bezoekers na het actieve sporten of sport kijken ook genieten van live-optredens op het strand. Met Wulf, Rondé, Jeangu Macrooy én het Spaanse La Pegatina zijn de eerste vier namen bekend.

Van Rijsselberghe is naast initiatiefnemer ook festivaldirecteur. „We hebben een nieuw evenement ontwikkeld, waarbij we topwatersport combineren met breedtesport, muziek en activiteiten voor echte buitenmensen. Met WAVES hebben we de primeur van een foil evenement op deze schaal en zetten we echt een totaalconcept neer dat me trots maakt. Dat gecombineerd met de iconische locatie van Paal 17 op Texel en de magie van ’het Rondje’ belooft spektakel”, aldus de 30-jarige windsurfer.