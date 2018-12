Johnny de Mol zorgt voor ophef met ’opgewonden’ foto

Johnny maakt via een opmerkelijke foto op Instagram duidelijk erg uit te kijken naar The Roast. Met een foto waarop de contouren van zijn ’jongeheer’ duidelijk zichtbaar zijn in zijn joggingbroek, laat hij zijn volgers weten ’excited’ te zijn. En opgewonden is hij zichtbaar.

Hoewel hij in de aankondiging van The Roast wordt weggezet als de zoon God, bewijst hij met deze foto toch niet zo heilig te zijn. Zijn volgers kunnen de foto dan ook niet waarderen. Los van de discussie over of hij het wel echt zelf is of anders gewoon een courgette in zijn broek heeft gestopt, maken vooral veel moeders zich druk over de foto omdat er ook jonge meisjes zijn die hem volgen. En wat te denken van ’de mensen met een beperking die dit niet snappen’.

Johnny is de derde bekende Nederlander die wordt 'geroast'. In 2016 was Gordon als eerste aan de beurt, vorig jaar moest Giel Beelen eraan geloven en nu is Johnny dus ’de lul’.