Huub Stapel maakt documentaire over Napoleon

Huub Stapel gaat op zoek naar verhalen over de legendarische keizer. Via historische verslagen, brieven en documenten komt hij meer te weten over Napoleon en wat de Hollanders van hem vonden. Zagen ze hem destijds als een vernieuwer of een dictator? Daarnaast spreekt Huub Stapel met verschillende Napoleon-deskundigen.

De serie Napoleon in Holland maakt deel uit van een reeks geschiedenisprogramma's waarmee de NPO zich volgend jaar wil profileren. De serie wordt op vrijdag 1 februari opgevolgd door de documentaireserie Diederik en Da Vinci van AVROTROS, waarin Diederik van Vleuten onderzoekt wat we van Leonardo da Vinci hebben geleerd. Het is volgend jaar precies vijfhonderd jaar geleden dat Da Vinci overleed. Cabaretier Diederik van Vleuten reist onder meer naar Florence en Milaan.

Rick Nieman maakt onder de titel Langs Romeinse wegen een reportageserie over Italië. De WNL-journalist gaat naar Zuid-Italië om te zien hoe ze daar met geloof, misdaad, immigratie en de positie van de vrouw omgaan. In de noordelijke regio's komt hij bewegingen tegen die niks moeten hebben van Zuid- Italië, en een afscheiding bepleiten.