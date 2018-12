Theo Maassen en Anniek Pheiffer in jeugdserie VPRO

Theo Maassen speelt in de serie de rol van bankdirecteur. Zijn bank is zwaar beveiligd en het is nog nooit iemand gelukt de bank te overvallen. De twaalfjarige Raffie, een rol van Rover van Gennep, doet desondanks tóch een poging met zijn vrienden. Hij heeft geld nodig om te voorkomen dat hij met zijn broertje en oma uit huis gezet wordt.

Andere rollen zijn er voor Maria Kraakman en Howard Komproe. Marie Louise Stheins speelt de rol van oma. Het verhaal is gebaseerd op het boek Sette piccoli sospetti van Christian Frascella, in het Nederlands verschenen met de titel Zeven kleine criminelen.

Innoverend jeugddrama

De VPRO noemt de serie, een coproductie met Pupkin Film, ’een geslaagd voorbeeld van kwalitatief en innoverend jeugddrama’. Regisseur is Rob Lücker. In 2014 won hij het met zijn korte film Das Wad een Gouden Kalf voor Beste Korte Film. Ook regisseerde hij de korte film Walzer, de televisiefilms Verzet en Messias en de komedieserie Rundfunk.

„In Nederland is het niveau van de jeugdserie erg hoog. Een mooie persoonlijke uitdaging om op dit niveau, en in mijn eigen stijl, iets nieuws en bijzonders neer te zetten”, zegt Lücker. „Zeven kleine criminelen is een aangrijpend en spannend avontuur voor jong en oud, met een unieke cast, gesitueerd in een ruige en intrigerende wereld waar kinderen het moeten opnemen tegen volwassenen.”

Volgens de regisseur schakelt de serie moeiteloos tussen drama, humor en suspense en flirt die openhartig met stijlkenmerken uit het klassieke heist- en detectivegenre. „Het is een serie die ik als kind zelf heel graag had willen zien. Ik ben er ontzettend trots op. Kinderen moet je serieus nemen en daar is een fikse dosis bite en spanning voor nodig. De nieuwe standaard voor jeugddrama is in mijn optiek gezet.”