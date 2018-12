Dit is de reden dat Boris en Lilly gaan scheiden

In de rechtbank in Londen neemt Boris aan de linkerkant plaats. Hij is casual gekleed, draagt sneakers en loopt een beetje mank. Lilly daarentegen straalt niets dan elegantie uit op haar hoge hakken en is gekleed in een chique blouse. Beiden hebben hun advocaten aan hun zijde. Emma Sumner voor Boris, Sally Max voor Lilly en Tony Beswetherick behandelt het faillissement van de tennislegende. Zo meldt Bild.de.

In Engeland ben je verplicht aan te tonen dat je huwelijk mislukt is, daarvoor moet je minimaal één van de volgende vijf redenen opgeven: overspel, onredelijk gedrag, één van de twee heeft de ander verlaten, je leeft al langer twee jaar apart of je leeft al vijf jaar apart van elkaar. Rechter Gibbons kondigt aan dat Boris en Lilly zijn overeengekomen dat onredelijk gedrag ten grondslag ligt aan het stuklopen van hun huwelijk. Niets hoeft hun scheiding vanaf nu dan ook in de weg te staan.

Na twintig minuten verklaart de rechter het openbare gedeelte van de zitting voor gesloten. De financiën zijn volgens Gibbons een privé aangelegenheid en dienen zo ook te worden behandeld.