Peter Pannekoek boos op kabinet

Cabaretier Peter Pannekoek is boos dat het kabinet geen maatregelen wil nemen tegen het illegaal aanbieden van niet-geldige theaterkaartjes. De komiek, bekend van Dit was het nieuws, haalt op Twitter hard uit naar politici in Den Haag in reactie op een bericht dat kaarten voor zijn voorstelling voor 70 euro worden aangeboden op TopticketshopNL.