Beau van Erven Dorens ’Omroepman van het Jaar’

2018 is sowieso een goed jaar voor de presentator, want hij won dit jaar ook de Gouden Televizier Ring voor zijn programma Beau Five Days Inside. Momenteel is Beau op de buis te zien met Het Rotterdam Project, waarbij hij dakloze mensen helpt om hun leven weer op de rails te krijgen.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Broadcast Magazine. De redactie van het blad laat weten er „geen gewoonte van te maken om de winnaar van de Televizier-Ring ook maar te kronen tot Omroepman van het Jaar. Maar we konden en wilden er ditmaal niet omheen.”

Van Erven Dorens verdient volgens de jury alle lof omdat hij „zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Hij was verguisd en vergeten, maar is in 2018 weer helemaal opgestaan. Beau bewijst dat integere, betekenisvolle tv niet alleen maatschappelijk effect kan hebben, maar ook commercieel succesvol is.”

Broadcast Magazine verwijst hiermee naar de programma’s The Amsterdam en The Rotterdam Project, waarin Van Erven Dorens een jaar lang vijf daklozen volgt