Koning Carl Gustaf reikt Nobelprijzen uit

Donna Strickland neemt de prijs in ontvangst van Carl Gustaf. Ⓒ AFP

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft maandag in Stockholm de Nobelprijzen uitgereikt. In het bijzijn van koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia reikte de koning in het Konserthuset de Nobelprijzen uit voor Economie, Geneeskunde, Natuurkunde en Scheikunde.