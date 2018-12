NPO blundert met College Tour

Ⓒ ANP

In tegenstelling tot wat de NPO maandag eerder beweerde hebben de NTR en Twan Huys nog geen akkoord bereikt over de toekomst van het format College Tour. Dat meldt de NTR maandagavond in een reactie op haar eigen berichtgeving eerder die dag, waarin ze naar eigen zeggen op de persbijeenkomst van de Nederlandse Publieke Omroep ’enigszins voorbarig’ waren over het feit dat ze doorgaan met het format dat Twan Huys heeft bedacht.