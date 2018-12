Deelnemer Heel Holland Bakt blijkt cateraar

Maroeska is namelijk naast ontwerper ook cateraar en heeft in het verleden een eigen kookboek uitgebracht. Daarnaast is dat boek, Hoe Dan?!, onlangs genomineerd voor de verkiezing van het Gouden Kookboek 2018.

Op Twitter hadden oplettende kijkers het al door en niet iedereen vindt het eerlijk dat een cateraar meedoet aan het bakprogramma. „Ik vind dat Elly erin moet in ruil voor Maroeska. Dat is een prof”, en een ander reageert: „Types zoals Maroeska zouden eigenlijk niet mee mogen doen (professional met eigen kookboek.”