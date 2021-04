Prinses Anne: ’Mijn vader was mijn leraar, criticus en voorbeeld’

„Mijn vader was mijn leraar, supporter en mijn criticus, maar vooral een voorbeeld om alles uit het leven te halen en je dienstbaar op te stellen. Zijn vermogen om ieder persoon als een individu te behandelen kwam terug in alle organisaties waarbij hij betrokken was.”

De zeventigjarige Anne nam verschillende taken van Philip over toen hij in 2017 met pensioen ging. „Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden en het was een genoegen om hem op de hoogte te houden van alle activiteiten. Ik weet hoeveel hij voor hen betekende, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook in het Gemenebest en de rest van de wereld.”

„Ik wil graag benadrukken hoeveel waardering de familie heeft voor alle steunbetuigingen en herinneringen. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis achter die ons allen kan inspireren.”