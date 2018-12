Frank Kramer solliciteert naar plek aan tafel bij VI

Dit laat hij maandagavond blijken tijdens zijn bezoek aan het programma, waar ze hem met een tafeltje apart op de eerste rij bij het publiek hebben gezet. Hij schuwt het niet om de VI-heren te voorzien van kritiek. „Dit programma dat is in verval en daar heb ik straks wel aardige voorbeelden van. En daar moet echt iets aan gebeuren, daar heb ik de oplossingen voor”, zegt hij vlak voor het reclame-blok.

Hij gooit daarna snel zijn open-sollicitatie er achteraan. „Kijk, je hebt voor je, een man, goede ontwikkeling, welbespraakt, alles wat je kunt hebben. Als voetballer wel/niet geslaagd, niet interessant. Maar die zou aan tafel bij jullie voor balans kunnen zorgen. Ik heb een goede smaak”, waarna hij vervolgens door Jan Boskamp onderbroken wordt met: „Dit is een sollicitatie.” Frank vervolgt: „Ik hoef hier niet elke week te zitten. Al geven jullie me de helft van jullie salaris, ik doe het.”

Veronica Inside houdt daarna direct een poll op Twitter, met de vraag of de kijkers meer of minder Frank Kramer willen. Op het sociale medium zijn de reacties tot nu toe gemengd.

