Zweedse royals bij Nobeldiner in Stockholm

Daarnaast waren er ook allerlei hoogwaardigheidsbekleders uit de Zweedse politiek aanwezig, zoals oud-premier Stefan Löfven. Onder de 1300 gasten waren ook leden van de Ierse rockband U2.

U2 gitarist ’The Edge’ David Howell Evans is ook gespot bij het banket. Ⓒ AFP

Nadat de royals hadden plaatsgenomen was het de beurt aan de andere gasten. Over de tafelschikking was veel te doen, vooral ook vanwege de politieke situatie in Zweden. Het land heeft nog steeds geen regering, dus was het onduidelijk welke politicus de belangrijkste gast zou zijn. De royals wisten overigens al van tevoren wie hun tafelgast zou worden. Daardoor konden ze zich voorbereiden op eventuele gespreksonderwerpen.

Voor het tweede opeenvolgende jaar werd het diner verzorgd door chef-kok Tom Sjöstedt. Het voorgerecht bestond uit geroosterde selderij met bouillon van rode rivierkreeft. Het hoofdgerecht was onder meer gebakken selderij met champignonboter.

Dessert

Het dessert werd verzorgd door Daniel Roos. Het was al de vijfde keer dat hij de gasten van het toetje heeft voorzien. Hij serveerde het gezelschap een mix met gekaramelliseerde appels en vanillesaus. Bij het voorgerecht werd champagne geschonken. Het hoofdgerecht kwam met rode wijn en bij het dessert kregen de gasten witte wijn.

Ⓒ AFP

Prinses Sofia droeg tijdens het diner een jurk die ze zelf had ontworpen, meldde Svensk Damtidning. Daarmee wilde de royal een hulde brengen aan Zweedse designers, denkt het tijdschrift. Ze ontwierp de jurk samen met de vooraanstaande ontwerpster Therese Zetterberg.

Prinses Sofia in haar eigen creatie. Ⓒ AFP