De Producers is de beste amateurmusicial

De ceremonie van de beste Nederlandse musicalamateurs van 2018 vond plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daar is De Producers niet alleen bekroond tot beste musical, de productie heeft ook een onderscheiding gekregen voor beste vormgeving / toneelbeeld. Ook is Albert-Jan Verhees geprezen voor zijn vertolking van Leopold Bloom in De Producers. Hij mocht de award voor beste mannelijke hoofdrolspeler mee naar huis nemen.

De musical vertelt het verhaal van twee aan lager wal geraakte theaterproducenten Max Bialystock en Leopold Bloom. Zij bedenken het plan om de slechtste musical aller tijden te maken om zo miljoenen aan investeringsgeld in eigen zak te kunnen steken. Dan hun ‘slechtste muscial ooit’ een grote hit wordt, daar hadden ze niet op gerekend. De musical is geschreven door Mel Brooks op basis van zijn gelijknamige film uit 1968.

Nieuwe productie

Niet alleen stichting BOV is in de prijzen gevallen. De award voor Beste Nieuwe Musical is naar stichting De Theaterbakkerheij gegaan voor hun productie Troje, hoe liefde een stad verwoest. Stadsgehoorzaal Kampen in samenwerking met Vuur & Vlam Producties kreeg de beste ensembleprijs voor de musical Footloose.

De prijzen werden toegekend door de vakjury bestaande uit Jacques d’Ancona, Marianne van Wijnkoop, Lone van Roosendaal, Arno Bremers, René van Kooten en Hans Cornelissen. Ook heeft musicalicoon Pia Douwes de naar haar vernoemde Special Talent Award uitgereikt. Dat was dit jaar aan Pippi-Lotte Maessen voor haar rol als Fiona in de musical Shrek van de Sempre Sereno vereniging in Wageningen.