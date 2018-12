Geitenboer Frank weer vrijgezel

,We hebben geweldige jaren met elkaar gehad, maar merkten dat de koek een beetje op begon te raken”, valt te lezen op de website van Boer zoekt Vrouw.

Frank en Anita zeggen in goede harmonie uit elkaar te zijn gegaan en voorlopig leven ze nog samen onder één dak. „Anita is op zoek naar andere woonruimte en tot die tijd woont ze nog bij mij op de boerderij", vertelt Frank. Anita vult daarop aan: „We kunnen op deze manier rustig aan het idee wennen dat we geen stel meer zijn.”

Tijdens de afterparty van Boer zoekt Vrouw afgelopen zaterdag is de breuk bekendgemaakt aan de andere boeren. ,Dat was voor ons een hele fijne manier om onze jaren samen af te sluiten. We hebben een mooi feest gehad en kregen veel steun van de andere boeren die we dit nieuws al eerder hadden verteld”, aldus de ex-geliefden.