Dochter Chris Cornell eert pa en Bennington

James Cromwell, George Clooney, Toni Cornell en haar vader Chris Cornell in maart dit jaar, twee maanden voor hij zelfmoord pleegde. Ⓒ Hollandse Hoogte

De 12-jarige dochter van Chris Cornell bracht tijdens een optreden in New York gisteren een eerbetoon aan haar vader en diens goede vriend Chester Bennington. Samen met OneRepublic zong Toni Cornell het nummer Hallelujah tijdens een show voor Good Morning America in Central Park.