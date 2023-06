Premium Het beste van De Telegraaf

De kassa rinkelt door 25 jaar Sex and the City: zo is het de dames vergaan

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Actrices Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker en Kristin Davis zorgden met hun glansrollen in ’Sex and the City’ (1998-2004) voor baanbrekende televisie. Ⓒ ANP/HH

Het is deze maand alweer 25 jaar geleden dat de wereld kennismaakte met de New Yorkse vriendinnen Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes en Samantha Jones in Sex and the City. Met dit jubileum én een tv-’reünie’ op handen, hebben hun vertolksters veel om op terug te kijken. Er werd getrouwd, gebaard, gescheiden en onderling geruzied. Maar financieel bleef de zon altijd schijnen!