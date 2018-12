Bohemian Rhapsody meest gestreamde song

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen is door de Universal Music Group uitgeroepen tot de meest gestreamde track gemaakt in de 20e eeuw, met maar liefst 1,6 miljard streams. Het is hiermee tevens de meest gestreamde klassieke rocksong aller tijden en laat andere grote hits als Nirvana’s Smells Like Teen Spirit en November Rain van Guns N’ Roses achter zich. Dit meldt Billboard.