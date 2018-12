Stralende Meghan Markle showt babybuik

De zwangere hertogin verscheen in een zwarte jurk op het podium en hield haar babybuikje goed vast. Meghan zei ’heel blij te zijn om de Britse mode en de ontwerpers te mogen vieren in mijn nieuwe thuisland’.

Waight Keller is hoofdontwerpster van modehuis Givenchy en was verantwoordelijk voor het design van Meghans bruidsjurk.

Waight Keller had niets dan lovende woorden voor Meghan, nadat ze de prijs van haar kreeg. „Deze vrouw is zo fantastisch. Ik heb haar heel persoonlijk leren kennen en om iemand te hebben die je zo’n belangrijk moment toevertrouwd, dan is dat uiteraard een enorme eer. En ik kan jou, Meghan, niet genoeg bedanken want het was een prachtig moment.”