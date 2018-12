Ex-vrouw neemt het voor Kevin Hart op

„Mijn ex is totaal geen homofoob. Hij is comedian en maakt dus grappen”, aldus Torrei. Volgens haar zou Kevin er heus geen problemen mee hebben als hun 11-jarige zoon Hendrix gay mocht blijken te zijn, ook al verkondigde de komiek ooit tijdens een van zijn shows ’bang te zijn om een homofiele zoon te krijgen’. „Ik denk niet dat hij een gay zoon wil hebben, omdat je wil dat je zoon op jou lijkt. Maar mocht het toch het geval zijn, dan doet hij daar vast niet moeilijk over. Hij zou hem omarmen en liefhebben, net als altijd. Ik vind het ook onzin dat hij zich heeft verontschuldigd voor zijn uitspraken. Ook zouden ze hem gewoon de Oscars moeten laten presenteren. Ik bedoel, wie willen ze anders vragen...Moeder Theresa?”

Kevin en zijn ex hebben naast Hendrix ook nog een 13-jarige dochter Heaven. Met zijn tweede vrouw Eniko heeft de komiek een 1-jarig zoontje, Kenzo.

