Courtney Love eist omgangsverbod ex-manager

De gemoederen tussen Courtney en Sam liepen een poosje geleden al hoog op vanwege verbale dreigementen en intimidatie. Hij stuurde de zangeres e-mails en sms-berichten en viel haar ook telefonisch lastig. Daardoor zag de weduwe van Kurt Cobain geen andere uitweg meer dan een omgangsverbod aanvragen.

Lufti kreeg bekendheid toen hij de manager was van Britney Spears in haar meest donkere dagen in 2000. Terwijl de hele wereld zag hoe de popdiva destijds afgleed, deed hij weinig tot niets om haar er bovenop te helpen. Toen het eenmaal beter ging met Britney, klaagde hij haar aan omdat hij geld wilde zien.