Shawn Mendes dolgelukkig met Grammy nominatie

De Canadese zanger is genomineerd in de categorie Best Pop Vocal Album met zijn plaat Shawn Mendes en maakt kans op een Grammy voor Song Of The Year met het nummer In My Blood.

De Grammy’s worden uitgereikt op 10 februari in het Staples Center in Los Angeles. Niet lang daarna vertrekt Mendes naar Amsterdam, waar hij op 7 maart in de Ziggo Dome zijn wereldtournee aftrapt. „Ik ga 100 shows doen, dus dat wordt te gek. Ik heb er veel zin in.”